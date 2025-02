Métodos para evitar gravidez geram dúvidas; veja mitos sobre contracepção

O surgimento da pílula anticoncepcional, na década de 1960, permitiu uma revolução nos hábitos sexuais em vários países, permitindo às mulheres mais autonomia. No entanto, ainda há muitos mitos acerca da contracepção, e mesmo com o surgimento de novos métodos e as mudanças comportamentais e culturais que possibilitaram o acesso à educação sexual, ainda há desinformação sobre o tema. Veja os principais:

"Não é possível engravidar durante a amamentação"

A amamentação ajuda a prevenir a gravidez, mas apenas se houver duas condições simultâneas: que a mulher ainda não tenha menstruado após o parto e que o bebê se alimente exclusivamente com leite materno, sem complementação com fórmulas. Além disso, isso vale para os primeiros seis meses após o parto, depois desse período, mesmo que sejam observadas as duas condições acima, há mais risco de gravidez.

Mesmo assim, é comum que ginecologistas indiquem um método contraceptivo para o período da amamentação, para que não ocorra uma gestação indesejada. Converse com seu médico.