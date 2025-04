Desconfie do 'detox parasitário': além de não funcionar, pode ser perigoso

As parasitoses intestinais, como ancilostomose (amarelão), ascaridíase (lombriga) e esquistossomose (barriga d'água), são um problema de saúde pública comum nos países em desenvolvimento. No Brasil, dada a desigualdade no acesso ao saneamento básico, a prevalência dessas doenças muda muito de acordo com a região, podendo variar de 10% a 80% da população.

Assim, há quem se aproveite do receio dos brasileiros de ter uma verminose que porventura tenha passado despercebida para vender produtos ou recomendar dietas ineficazes. Se você digitar "detox parasitário" no seu buscador, vai se deparar com uma infinidade de produtos supostamente destinados a tratar parasitas intestinais e "limpar" o organismo.

Além de ineficientes, os produtos vendidos como "detox" podem causar efeitos adversos. Outro problema é que quem busca esse tipo de tratamento pode ter outras doenças intestinais que nada tenham a ver com verminoses, mas que causem sintomas semelhantes, como doenças inflamatórias intestinais.