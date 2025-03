Agem rápido, mas causam dependência: os riscos dos benzodiazepínicos

Os benzodiazepínicos existem desde a década de 1960. Utilizados para tratar transtornos de ansiedade, distúrbios de sono e epilepsia, entre outras condições, essa classe de medicamentos está entre as mais vendidas no mundo todo.

De acordo com dados do SNGPC (Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados), da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), entre 2014 e 2021, os brasileiros consumiram mais de 345 mil caixas dos cinco benzodiazepínicos mais utilizados no país (alprazolam, bromazepam, clonazepam, diazepam e lorazepam).

A SBP (Sociedade Brasileira de Psiquiatria) estima que um a cada dez adultos —a maioria mulheres com mais de 50 anos— recebe prescrições de benzodiazepínicos a cada ano, muitas vezes emitidas por clínicos gerais e médicos dos serviços de atenção primária à saúde que não são especializados em tratamentos psiquiátricos.