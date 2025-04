Camisa da seleção vermelha é um desrespeito com a nossa história

A amarelinha do Zagallo foi quatro vezes campeã do mundo, mas tanto no tetra (1994), quanto no penta (2002), teve durante a competição o auxílio luxuoso da camisa azul.

A camisa da seleção brasileira tem que ser com as nossas cores, as cores da nossa bandeira que são verde, amarelo, azul e branco. Não existe o vermelho nessa história.

Quem pensou nessa indecorosa ideia provavelmente não entende e nem compreende a importância da nossa história futebolística com as cores amarela e azul.

Imagine vocês assistindo à Copa do mundo de 2026 e o Brasil jogando contra a Itália com a camisa vermelha. A gente vai se identificar muito mais com a tradicional "Squadra Azzurra" do que com a seleção brasileira. Ao invés de falar "Todo mundo respeita a nossa amarelinha", vamos falar "Todo mundo respeita a nossa vermelhinha?"

Isso é um tremendo absurdo, e o pior de tudo é que querem aposentar a camisa azul, ou seja, vai deixar de existir essa tradicional camisa super vitoriosa e que faz parte da história do futebol mundial.

Na memória de todas as pessoas do mundo está o Brasil de amarelo ou azul. Até mesmo para os apaixonados pela seleção brasileira espalhados pelo mundo será muito estranho, e perderão completamente a identificação com a nossa história.