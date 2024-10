Nudes: por que alguns homens mandam fotos do pênis sem que a mulher peça?

Constrangimento pode ser punido

A internet ampliou o narcisismo e o enaltecimento do eu, que são mais significativos hoje do que em outras épocas. Então, as pessoas estão valorizando muito mais sua imagem e aparência do que as relações. Os sentimentos de felicidade e tristeza estão muito interligados a curtidas e comentários nas redes sociais. Manter vínculos e relacionamentos dá trabalho, requer investimento de energia e tempo. Ficar nos encontros superficiais é mais fácil e demanda menos energia. Nada mais objetivo do que um nude, que deixa claro o que a pessoa deseja com a outra. Entretanto, cabe a cada um deixar claro sua intenção e desejo e delimitar seus limites.

No Brasil, enviar fotos íntimas próprias não é crime, desde que haja o consenso entre as partes envolvidas. Caso a mulher se sinta constrangida por ter recebido, é possível adentrar à esfera cível para requerer indenização por danos morais, como forma de compensação pelo abalo sofrido e até pela importunação.

Conforme o estudo divulgado na revista "The Journal of Sex Research", alguns sujeitos enviam nudes com a intenção de provocar medo e vergonha nas destinatárias, enquanto outros demonstraram misoginia e necessidade de se sentir no controle da situação (no caso, o flerte). Para mudar esse comportamento, é necessário que as mulheres deixem claro que não estão satisfeitas com tal atitude, sem ficarem constrangidas em dar esse retorno.

Afinal de contas, em alguns casos o homem pode vir a se tornar seu futuro namorado. E, mesmo que não se torne, agir assim é uma forma de mudar um comportamento masculino inadequado e evitar que outras mulheres passem por essa situação. Dessa maneira, é possível sair do lugar de objeto de escolha para ser agente de transformação da própria vida.

Fontes: Cátia Ribeiro Vita, advogada sócia-proprietária do escritório CRV Advogados Associados, no Rio de Janeiro (RJ); Danielle Pinheiro, psicóloga do Rio de Janeiro (RJ); Marina Simas, psicóloga e sócia-diretora do Instituto do Casal, em São Paulo (SP); Oswaldo Martins Rodrigues Jr., terapeuta sexual e diretor do Instituto Paulista de Sexualidade (Inpasex); e Ricardo Desidério da Silva, sexólogo e docente do Mestrado em Educação Sexual da Unesp/Araraquara