Corinthians chuta a realidade para longe

Apesar das dívidas estratosféricas, o time traz Dorival na baixa e paga salário de Dorival na alta. Não bastasse, fala em reforços. O diretor financeiro pede demissão no dia em que Dorival é contratado. O badalado executivo carioca com funções de CEO pediu para sair em fevereiro. O time feminino, como era de se esperar, vai ser o primeiro a pagar a conta do caos. Está abandonado e já não é mais a referência no esporte. Quem se importa? Não Augusto Melo, eleito prometendo fazer história para as mulheres no Parque São Jorge. O Corinthians vive o mais completo e absoluto desligamento da realidade. Caso de internação.

Classificação e jogos Brasileirão

Dorival não é salvador de coisa alguma ainda mais agora que o barulho extra-campo já chegou ao campo. O que pode mudar esse cenário adoentado? A pressão da torcida por alguma decência administrativa e por um planejamento coerente. Sem isso, o clube vai seguir em processo de derretimento moral, político, social, ético e estético.