Etiqueta do ménage: saiba como aproveitar melhor o sexo a três

2. Não saber a orientação sexual de todos os envolvidos

Antes de ir para a cama, o ideal é saber a orientação sexual de cada um, para não tomar uma iniciativa errada. Incomoda e quebra totalmente o clima quando a pessoa parece topar e, na hora, tenta flexibilizar as interações.

3. Criar um clima de competição

Vale sempre lembrar que todos estão ali pelo mesmo motivo: dar e receber prazer. Não deve ser uma competição entre quem faz melhor. Quando não existe essa pretensão, a vivência flui de forma bem mais natural.

4. Não dialogar sobre as expectativas

Principalmente quando a terceira pessoa chega para participar do envolvimento entre o casal, é preciso cautela. É sempre bom ter cuidado com manifestações de carinho, como apelidos ou toques afetuosos, que muitas vezes provocam mais ciúmes do que o sexo propriamente dito. Vale a pena discutir antes o que cada um se sente confortável em fazer e manter essa postura durante o encontro.