Para numerologia, primeiras letras do nome revelam perfil de cada um. Veja

Ainda que não caiba a si próprio, o nome é uma das escolhas mais importantes da vida de alguém. Além de carregar diferentes significados, revela comportamentos e atitudes, que podem ser identificados com ajuda da numerologia.

As duas primeiras letras de um nome representam uma reação automática das pessoas no dia a dia. Ana Luiza, ou seja, A + N retrata uma pessoa corajosa, destemida, que se arrisca, buscando experiências novas para se aventurar ou crescer na vida, além de ser original no que faz.

A seguir, descubra o significado de cada uma das letras do alfabeto. Basta combinar as duas primeiras do seu nome para completar a interpretação.