Cada signo, um arcanjo: Márcia Sensitiva revela como receber bênçãos

Seu nome no hebraico é Gebher e significa "homem de Deus". Este arcanjo é considerado o detentor da esperança e da revelação, sendo comparado a uma trombeta por simbolizar a voz de Deus. Promove mudanças profundas.

Terça-feira - Áries e Escorpião

Arcanjo de Áries: Samuel

Ele é o arcanjo do amor, da adoração e da dedicação a Deus. Sua infinita misericórdia estende-se a toda humanidade. Representa a caridade e auxilia no desenvolvimento da consciência dos seres humanos com a finalidade de despertar a gratidão e amor.

Arcanjo de Escorpião: Azrael

Este arcanjo guia os escorpianos pelos caminhos da busca espiritual. Além disso, favorece a expressão e a espontaneidade, dotando os nativos de Escorpião de caráter e determinação. Pode ser invocado para acabar com os obstáculos na evolução do espírito.