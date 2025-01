Márcia Sensitiva revela data e energia de todos os portais de 2025. Veja

Portal 1/1 (1º de janeiro)

Significado: novos começos e oportunidades.

Influências: o início do ano é um momento poderoso para estabelecer intenções e metas. É um convite para se concentrar no que você deseja manifestar nos próximos meses. O portal 1/1 indica o início, um momento para agir com garra, força e determinação — sem esquecer o foco das ações e evitando qualquer tipo de grosseria ou irritabilidade. Esse portal também traz renovação de esperança.

Portal 2/2 (2 de fevereiro)

Significado: equilíbrio e parcerias.

Influências: este portal destaca a importância das relações e do trabalho em equipe. É um bom momento para avaliar colaborações e criar harmonia em suas interações. O portal 2/2 fala sobre criar laços, abusar da imaginação e sempre fugir da dependência e do medo de ser rejeitado. Ele traz maior empatia e compreensão dos nossos sentimentos.