Lírio é paz e, girassol, amizade. Conheça a simbologia de flores e plantas

Coloridas, perfumadas, com formatos tão diferentes quando suas características individuais: as plantas e flores que formam a flora terrestre trazem muito mais do que beleza à natureza e, também, ao homem. Isso porque boa parte delas agrega simbolismos especiais.

Não à toa, muitas são recomendadas para ser mantidas por perto - dentro de casa, por exemplo -, já que são capazes de trabalhar a energia do ambiente, graças aos poderes ocultos que carregam.

Mas não é só: flores e plantas trazem uma carga de misticismo, cercada de interpretações, inclusive destoantes, quando avaliadas diferentes culturas. Além disso, podem ser elementos essenciais em rituais e simpatias. A seguir, descubra o simbolismo místico de algumas espécies.