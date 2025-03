Walter Salles já dirigiu cinco filmes estrangeiros; um deles de terror

"Água Negra" (2005). Thriller de terror americano com roteiro de Rafael Yglesias, foi dirigido por Walter Salles. Protagonizado por Jennifer Connelly, 54, o longa é uma refilmagem do terror japonês "Honogurai Mizu no soko kara" (2002), sendo que ambos são inspirados no conto do escritor japonês Koji Suzuki.

Jennifer Connelly elogiou o trabalho de Salles. À época do lançamento do filme, a atriz vencedora de um Oscar (2002), ressaltou a confiança que teve no brasileiro.

É um diretor muito elegante, na minha opinião. Acho ele um talento enorme. Ele sabe muito sobre cinema, mas se sente um amador, no melhor sentido, de quem está sempre aprendendo. Ele ainda é muito apaixonado pelo que faz. É delicado, mas não tem preciosismo na direção. Não é sentimental. Sempre confiei nele. Eu sabia que poderia, vendo seus filmes anteriores, mas nos ensaios e depois na primeira semana de filmagens eu já sabia que estava certa. Jennifer Connelly, em 2005

Cena do filme 'Água Negra' Imagem: Divulgação

"Paris, Te Amo" (2006). Trata-se de um filme coletivo, no qual trabalharam 22 diretores de diversas nacionalidades, entre eles, Walter Salles. A produção consiste em um compilado de 21 curtas, com cinco minutos cada um. No elenco, atores renomados como Willem Dafoe, Juliette Binoche, Natalie Portman, Elijah Wood, Nick Nolte, entre outros. O espanhol Alfonso Cuarón e os irmãos Joel e Ethan Coen também produziram curtas nesse projeto.