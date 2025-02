Dia de Afrodite: veja rituais para se conectar com a deusa da fertilidade

De maneira geral, podemos tomar como base os atributos da astrologia para Vênus: o planeta das relações, não só amorosas mas também comerciais, da sensualidade, da atração e da prosperidade. Assim como o astro, a deusa rege a movimentação das energias de atração, por isso pode ajudar a atrair harmonia, proteção, criatividade, equilíbrio e muitas outras coisas.

Aprenda rituais para fazer neste dia de Afrodite e se conectar com a deusa!

Banho de rosas

Rosas cor-de-rosa são símbolos típicos de Afrodite. Como ingrediente ritualístico, suas pétalas podem ser usadas em banhos de atração e sensualidade. Para isso, tenha cuidado com os espinhos, e despetale as rosas com suas próprias mãos, colocando em cada pétala o seu intuito para aquele banho. Coloque em uma bacia com água morna e vá amassando as pétalas com as suas mãos até a água ficar colorida e perfumada por elas. Coe e reserve. Depois do habitual banho completo de higiene, jogue o banho de rosas da cabeça aos pés pedindo as bênçãos da deusa.

Creme encantado

Uma das magias mais práticas de Afrodite consiste em encantar um creme que você usa com frequência. Encantar consiste em consagrar, ou seja, abençoar algo com a energia que você determina. Neste caso, você pode pegar o seu creme preferido e dedicar à Afrodite, colocando-o entre suas mãos e mentalizando a deusa. Para potencializar, coloque músicas que falem sobre a deusa. Depois do banho de rosas, é só hidratar o corpo e chamar a energia da beleza para si. O mesmo pode ser feito com perfumes.