Móveis, aromas, cores e afins: 16 ideias para ter um quarto zen e relaxante

O cômodo do descanso precisa ter uma pegada mais agradável, garantindo que as energias sejam renovadas com uma boa noite de sono. Nesse contexto, quanto mais zen e relaxante for o espaço, melhor. Para alcançar esse objetivo, vale tudo, da escolha correta do posicionamento e dos próprios móveis até intervenções cromáticas.

A seguir, Universa lista boas inspirações para transformar o quarto —do casal ou dos filhos— em verdadeiros espaços de paz e tranquilidade. As dicas propiciam um clima bem mais agradável e podem, também, controlar o fluxo de energia no ambiente.

Cama

O principal móvel precisa estar em "posição de comando", ou seja, que a pessoa deitada nela consiga visualizar tudo o que há no cômodo, inclusive a porta de entrada. Essa posição gera energia de segurança. A cama também não deve ter a cabeceira logo abaixo de uma janela, pois isso faz com que o ocupante do quarto seja mais vulnerável à traição.