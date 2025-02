Peixes sofre para ter dinheiro, mas Márcia Sensitiva ensina como conquistar

Será que alguns signos são mais prósperos do que os outros? A sensitiva e astróloga Márcia Fernandes explica que, através do mapa astral, é possível ver aspectos que trazem dificuldade e bloqueios para cada pessoa. A seguir, ela conta como Peixes lida com esse tema.

"Manter uma vida financeira estável não é uma qualidade dos piscianos. Mesmo que se preocupem com as finanças, eles são bastante distraídos e acabam gastando além da conta", diz Márcia.

Segundo ela, de todo o zodíaco, Peixes é o signo mais desapegado de bens materiais. Seu foco não é o trabalho e nem o dinheiro, mas sim a espiritualidade. Por isso, investir em autoconhecimento é maior do que qualquer valor material.