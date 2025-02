Cristais no banheiro: pedras trazem harmoniza e eliminam energias intrusas

A pedra é indicada para quebrar barreiras para o crescimento, abrindo novos horizontes.

Malaquita

A Malaquita é uma pedra muito poderosa, que deve ser usada com bastante cuidado, pois absorve energias negativas com facilidade, inclusive do ambiente. Por isso, pode ser ótima aliada para deixar dentro do banheiro.

Acredita-se que ela tenha a capacidade de absorver qualquer tipo de energia nociva que queira nos prejudicar. É por essa razão que esse cristal, especificamente, precisa passar por limpeza frequente, a fim de remover o material tóxico de seu interior.

Olho de tigre

É uma espécie de quartzo usado desde os tempos antigos para proteção - era considerado amuleto ideal para ladrões de energia. Assim, é uma pedra excelente para impedir que forças negativas e contrárias entrem nos banheiros e roubem a energia dos moradores da casa.