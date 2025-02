Cristais pela casa: conheça as melhores pedras para ter em cada cômodo

Quarto de casal

Para combater a insônia, a ametista é a mais recomendada. Se o foco é o amor, o quartzo rosa não pode faltar. O quartzo transparente dá disposição e a água-marinha traz calma e controla a ansiedade, enquanto o quartzo verde é importante para garantir saúde.

Quarto dos filhos

Água-marinha e dolomita acalmam e levam a um bom sono. A turmalina bruta ajuda no desenvolvimento da criatividade e da inteligência. Se a criança for muito agitada, manter uma ametista no cômodo é ótimo: a pedra age como calmante para o ambiente, trazendo tranquilidade, serenidade e ajudando no relax. Se o filho for mais tranquilo, a pedra granada é capaz de dar mais vigor, vivacidade e energia para brincar.

Cozinha

A amazonita e o quartzo verde promovem o equilíbrio harmônico no cômodo. A calcita laranja, por sua vez, mantém a qualidade e os nutrientes dos alimentos e o quartzo branco faz a própria reciclagem para o ambiente em si, ajudando a purificá-lo.