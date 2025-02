Márcia Sensitiva ensina simpatia para se proteger de obsessores no Carnaval

Ambos devem ser jogados do pescoço para baixo depois do banho higiênico.

Voltando do rolê

A sensitiva é enfática: "nada de entrar com aquela roupa carregada em casa, vai direto para o tanque". Segundo ela, as fantasias podem voltar cheias de miasmas depois do bloquinho. Miasma nada mais é do que energia de espírito obsessor.

Para lavar a roupa e desimpregnar qualquer vibração ruim, Márcia indica usar anil azul.

Antes de dormir, Márcia também indica tomar banho com água e anil azul do pescoço para baixo "para tirar as nhacas".

Oração

"Mães devem orar o salmo 90 quando os filhos forem ao Carnaval. Já quem for para a folia, deve orar, antes, o salmo 118", indica a espiritualista.