É dia de Iemanjá, rainha do mar: aprenda rituais para se conectar com orixá

"Temos um forte culto a Iemanjá no Brasil por causa do sincretismo com a Nossa Senhora dos Navegantes. Além do mais, sua imagem foi fortemente vinculada à figura das sereias. A meu ver, não é preciso muito para nos conectarmos com as energias regidas por ela. No entanto, o mais importante é ter respeito. Se você vive a intolerância e o preconceito religioso, não faz sentido se vincular a essa energia só por uma data comemorativa", acredita.

Embora seja um orixá relacionada à fertilidade, Pam defende que os orixás sempre vão nos auxiliar no que for preciso, independente do seu campo mais comum de atuação. O importante é não pedir algo que possa prejudicar os outros e agir com coerência.

"Se eu passei a vida em preconceito, como vou pedir algo para uma orixá afrobrasileira? Essa é a principal percepção que devemos ter, as bênçãos vêm de acordo com as nossas atitudes neste plano. No caso de Iemanjá, por ser uma orixá que nos remete à criação, podemos pedir o fortalecimento desse corpo e o discernimento necessário para aquilo que vamos gerir", defende a bruxa.

Para Pam, não deve existir medo de se conectar com a energia de qualquer orixá. Além do respeito e do conhecimento sobre o culto a essas entidades, se aproximar desses Deuses é uma maneira de ajudar a desmistificar a visão distorcida que existem sobre as crenças afro descendentes e fazer com que elas não sejam embranquecidas, fazendo com que sua verdadeira origem seja cada vez mais apagada.

Abaixo, Pam ensina três rituais para o seu dia 2 de fevereiro ser ainda mais especial e conectado com Iemanjá. Pegou o papel e a caneta? Então, vem!

Altar de honras e pedidos

Ingredientes: