Quaresma pesada: foque em limpar a energia e os pensamentos com estas dicas

No entanto, graças a outras vertentes espirituais, o período ganhou fama mundialmente como sendo de baixa vibração e perigoso para as energias. Mas o que será que acontece nestes dias?

Por ser logo após o Carnaval, a famosa festa da carne, muitas tradições espiritualistas apontam que esse é um período que exige mais atenção e recolhimento, mas não necessariamente devido à celebração da Páscoa. Acredita-se que, durante o Carnaval, há um aumento nos excessos, como abuso de álcool, festas, sexo e drogas, o que atrai energias de baixa vibração.

Com o fim da festividade, ocorre um processo natural de limpeza energética, trazendo à tona situações como conflitos, delitos e até mesmo doenças.

No passado, havia mais respeito e temor em relação à Quaresma. Muitas pessoas evitavam sair de casa à noite, participar de festas e até cortar o cabelo. Esse período era visto como um momento de afastamento das distrações do mundo para se conectar com a espiritualidade e fortalecer os laços familiares.

Atualmente, essa percepção se perdeu, refletindo uma sociedade que, em muitos aspectos, se distancia das práticas espirituais e do cuidado com o próximo. Tradicionalmente, a Quaresma era um tempo propício para que os fiéis pudessem renovar sua fé, através do jejum e de promessas de privação. No entanto, para que essas práticas tenham um impacto real, é fundamental que o foco esteja na transformação interior, promovendo uma purificação de dentro para fora.

Purifique-se

A ideia de que espíritos pouco evoluídos se manifestam de maneira assustadora ou causam sofrimento físico é um equívoco. Pelo contrário, essas influências se manifestam de forma sutil, incentivando comportamentos como abuso de substâncias, impulsividade nas relações, mentiras e conflitos. Essas energias acabam contribuindo para brigas, discórdias e desequilíbrios emocionais.