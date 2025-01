No sexo, susto pode virar surpresa, alimentar fantasias e fortalecer casal

Infelizmente, muitas pessoas mantêm o sexo nas relações de compromisso em uma espécie de "caixa" que só pode ser aberta em contextos específicos, normalmente a noite, no quarto, de um jeito conhecido. Alguns acrescentam uma performance tradicional, que não resvale na imagem do "bom cônjuge", sendo muito difícil trazer um erotismo mais mundano, sacana e escrachado, como se a imagem valorosa do dia a dia, não pudesse conviver com a outra, libertina.

Por isso, refletir sobre a liberdade sexual individual é fundamental. Mesmo dentro de uma relação a dois, continuamos sendo seres desejantes e autônomos.

Valorizar e respeitar a individualidade de cada um é essencial para construir uma relação saudável e satisfatória, onde o inesperado pode ser vivido como uma boa surpresa, e não como um susto paralisante.