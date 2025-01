'Só a cabecinha': antigo papo furado masculino inspira orgasmos explosivos

Em relações heterossexuais, o prazer dessa "espiadinha" pode ser tão intenso que fica difícil não querer se acomodar mais inteiramente. Afinal, o canal vaginal é mesmo lindo, aconchegante e convidativo. Do lado das mulheres, a entrada da vagina é a parte que tem mais terminações nervosas, especialmente o primeiro terço. Portanto, o início da penetração tende a ser bastante estimulante.

Não encontrei um nome específico para essa prática sexual, porque parece mais uma brincadeira do que sexo adulto. Mas não se enganem, há muitas mulheres que preferem essa penetração da glande, várias vezes, antes que o corpo do pênis preencha todo o canal vaginal.

Aliás, essas entradinhas controladas podem ser excitantes a ponto de provocar orgasmo, se o homem as variar com uma esfregação da glande e do corpo do pênis no clitóris da parceira. Um bom lubrificante estimulante pode ajudar na intensificação da excitação.

As vulgas "papai e mamãe" e "de quatro" são as posições mais favoráveis, pois ficará mais fácil para o homem segurar na base do pênis e fazer essas movimentações.

No sexo consentido e acontecendo entre pessoas adultas, vale até brincar de "só vou colocar a cabecinha", pois pode ser uma narrativa que faça a mulher pedir ainda mais, aumentando a excitação de ambos.