Eliza trocou sexo casual por companheirismo sem tesão. Ela está errada?

Imagine, por exemplo, uma pessoa que passa a relação orientando a outra, nas escolhas e decisões. Em outro caso, há os que cuidam em complementariedade aos que são cuidados. Também, para ilustrar, ainda os que fazem a função de censura da parceria, julgando o que está certo, errado, o que se deve ou não fazer. Qual o alicerce que sustenta o seu vínculo conjugal, o mais importante?

Eliza demonstra que ter um companheiro, para compartilhar a vida, é hoje a sua grande motivação, o que sustenta a sua escolha. O amor e o sexo são pilares menos importantes. No momento. Mas nada garante que lá na frente ela sinta falta de desejar alguém, com todas as suas entranhas.

Aliás, já vi isso acontecer inúmeras vezes: a formação familiar, no formato segurança, depois dos 25 e, lá adiante, a necessidade sexual vir com tudo. É uma questão de ciclo de vida: a vida adulta traz mais autonomia, é a fase na qual as pessoas reforçam escolhas profissionais, começam a usufruir de suas conquistas, estão com estrutura física surpreendente, aliada a energia e alguma experiência. Parece que se sentam no formigueiro e o sexo passa a ser uma questão fundamental.

Ah, mas ela fez muito sexo casual e já viveu a base do tesão, verdade, mas não há garantia nenhuma que o tesão não volte, direcionado a outras pessoas. Bom, mas mesmo que a gente tenha tesão nas parcerias, ele também aparece, não é mesmo?

Enfim, para embarcar nessa jornada da conveniência em relações monogâmicas, é preciso pensar se dá para abrir mão da atração sexual e do sexo praticado com verdadeira "combustão". Se mesmo sem tanta atração, a relação sexual é gostosa? Íntima? Satisfatória? Divertida?

Porque se for um martírio, digo a Eliza que ninguém merece uma agrura dessa natureza, tenha a idade que for. Eu sei que a estabilidade e a calmaria não são fáceis de encontrar, mas deus me livre algum parceiro amoroso olhar para mim e me ver só como "gente boa". Penso que é preciso um encantamento maior. Mas essa sou eu, Eliza é Eliza.