CCXP 24: 3º dia de evento vai do apagão ao brilho de estrelas femininas

Apagão deixou no escuro parte da CCXP 24 neste sábado (7) Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Mas, com as luzes acesas, algumas estrelas brilharam, principalmente um time feminino que atraiu muita atenção durante o dia. No painel de novidades do Globoplay, o palco foi cenário de um encontro de musas. Deborah Secco e Sabrina Sato falaram dos seus novos programas e interagiram muito. Formam uma dupla que sabe fazer muitas insinuações sensuais para provocar a plateia.

Outra global a circular pelo pavilhão foi Marina Ruy Barbosa, que participou do painel do Prime Video. Entre as várias séries que a plataforma anunciou está "Tremembé", série de true crime na qual Marina vai interpretar Suzane von Richthofen.

O referido time feminino que atraiu atenção tem uma estrela internacional. Anya Taylor-Joy. A atriz, que bombou nos cinemas neste ano em "Furiosa: Uma Saga Mad Max", veio à CCXP para divulgar "Entre Montanhas", filme da AppleTV+ que é uma ficção científica carregada de mistério.

Anya Taylor-Joy na CCXP 2024 Imagem: Leo Franco/AgNews

Depois de ser ovacionada no palco Thunder, onde o empolgante trailer desse filme foi exibido, Anya congestionou completamente os arredores do palco Omelete. Deu uma entrevista curta mas descontraída, e em seguida desceu do pequeno palco para passear entre a plateia, recebendo beijos, abraços e choro de seus fãs. Ficou tranquila e posou para inúmeras selfies com quem conseguiu chegar perto dela.