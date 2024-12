Deborah Secco provoca Sabrina Sato na CCXP 24: 'Queria ser essa mão'

Deborah Secco e Sabrina Sato dividiram o palco da CCXP neste sábado (7) para anunciar as novidades do Globoplay em reality shows.

O que aconteceu

Sabrina Sato escolheu um look diferentão para a ocasião. A apresentadora do reality "Minha Mãe com seu Pai", que estreia em 2025, apareceu no palco Thunder com um vestido branco feito com mãos em alto-relevo.

Deborah Secco não perdeu a chance de provocar a amiga. "Queria ser essa mão", disse no palco Thunder, arrancando risadas do público.