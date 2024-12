CCXP 24: Pane elétrica provoca apagão e deixa estandes no escuro

Uma pane elétrica provocou apagão em parte dos estandes deste terceiro dia de CCXP 2024, ocorrido neste sábado (7), em São Paulo.

O que aconteceu

Um breve apagão deixou partes do evento sem luz por pelo menos 10 minutos. Era por volta das 14h27 quando as luzes no local se apagaram e só voltaram por volta das 14h37.

Apagão atingiu o meio do pavilhão e o espaço Artists' Valley. O espaço dos artistas costuma de filas de fãs para receber autógrafos de quadrinistas presentes no evento. Artistas e público precisaram usar as lanternas de seus celulares.