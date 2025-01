'Terror de insanidade': Jovem Nerd faz parceria inédita em filme de terror

Neste caso, Ottoni se refere ao Nerdcast Especial de RPG que se iniciou com "Cthulhu 1: O mistério de William Faraday", em 2016. A partir deste episódio do podcast, se criou uma longa trama de terror acompanha pelos fãs, com direito a jogos de tabuleiro, quadrinhos e livros. Atualmente, já foram lançados quatro capítulos da saga.

Alexandre Ottoni, no entanto, tranquiliza aqueles que não estão familiarizados com as propriedades do Jovem Nerd. "Este é um filme para qualquer pessoa, até porque fizemos a seis mãos: eu, Deive e Ian. Embarcamos muito na ideia dele, ele embarcou muito na nossa ideia. Soma essas forças e acabou virando esse roteiro incrível."

'A Própria Carne' chega aos cinemas no segundo semestre 2025 Imagem: Reprodução/ Instagram

Ao alinharem detalhes e mudanças, o martelo foi batido, com Ian SBF também na direção. No entanto, ainda faltava o dinheiro para a produção, que veio com um modelo de parceria inédita com o Cinemark. "O filme só existe porque conseguimos sedimentar essas parcerias desde o início. Estamos lidando com um projeto caro, apesar de ser um filme independente e de baixo orçamento. Fizemos estudos para entender o que era preciso para que o longa se pagasse, e isso era nossa prioridade. Quando o Cinemark entrou, trouxe segurança para gente."

Em parceria com a Neebla Filmes, "A Própria Carne" conta com exibição exclusiva do Cinemark —que promete entregar a produção em todos os complexos da rede do país. O modelo de negócio construído com uma empresa exibidora de filmes é um fôlego e alívio para produtores, uma vez que conseguir ter o longa em salas de cinema é sempre um dos maiores desafios, principalmente por se tratar de uma produção do gênero do terror. Dessa vez, há a certeza de que chegará ao público.

"A Própria Carne" se passa durante a Guerra do Paraguai e acompanha três soldados que fogem do conflito e buscam abrigo em uma casa isolada. Habitada apenas por um homem e uma jovem, o local é cheio de segredos macabros e perigosos, que escondem pesadelos piores do que o campo de batalha.