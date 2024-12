Segredos da Warner: como estúdio ativa paixões de fãs para ampliar receita

Em 2019, a Warner trouxe Margot Robbie no painel do filme 'Aves de Rapina' Imagem: Iwi Onodera/UOL

A parceria com a Omelete Company, organizadora da CCXP, também desempenha um papel crucial na curadoria. "O time deles nos ajuda muito a entender o que tem mais a ver com o público. Eles têm muito pulso de que fase os fãs estão e do que faria sentido trazer ou não. Por exemplo, a escolha de trazer 'Duna' para o painel foi algo dialogado com eles".

O importante é convencer os times de fora sobre a relevância do festival nacional, colocando-o no calendário global para o que vem a seguir —algo que é facilitado pelo fato de que "as coisas que ocorrem aqui no Brasil ultrapassam o território nacional".

A executiva esclarece que é o escritório brasileiro quem faz as propostas, pensando nos indicadores-chave de desempenho que possuem. A partir daí, é decidido quem vem e quais as atrações que serão exibidas no Palco Thunder. "A matriz [do estúdio, na Califórnia, EUA] também enxerga a CCXP como uma plataforma de lançamento, então também é usada estrategicamente pelo pessoal de fora. É um combinado dessas duas frentes. Não é uma batalha muito árdua, todo mundo vê com muitos bons olhos", revelou.

A exibição de vídeos exclusivos —como trailers sendo lançados daqui, imagens de bastidores ou até mesmo trechos completos e inéditos apenas para quem está na plateia— necessitam de negociação interna, envolvendo "muita gente".

Jogo de xadrez no tabuleiro de War

Um desafio acaba sendo o calendário —não só pelo festival do Omelete ser em dezembro, mas também por ser na contramão da San Diego Comic-Con (em julho) e da CinemaCon (em abril). É necessário equacionar não só as agendas de diretores, produtores e atores para virem ao Brasil, mas também o próprio momento de divulgação do filme ou série. "[Tudo] é bem organizado sobre o que ainda dá para anunciar neste ano, o que dá para surpreender. O difícil é escolher o que trazer, essa é sempre a maior dificuldade."