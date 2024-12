De Fantasma comunista a Homem de Ferro: cosplayers roubam cena na CCXP 24

Diversos cosplayers, de amadores a profissionais, passaram pela São Paulo Expo, espaço onde acontece a CCXP 24, neste sábado (7), e fizeram a alegria dos fãs presentes no evento.

Os fãs não economizaram na criatividade, nem no bolso. Do bem-humorado "Fantasma do Comunismo" ao "sósia" do Homem de Ferro, que gastou R$ 11 mil em seu traje do super-herói, veja as melhores fantasias deste terceiro de CCXP 24.