'Investigando e reinventando a trama': como novo 'Dexter' completa original

Para Slater, "Dexter: Pecado Original" tem como propósito explorar detalhes que ficaram de fora da série original, como, por exemplo, o código de ética criado por Harry e o qual foi seguido pelo protagonista. "Estamos investigando e reinventando a história", contou a Splash.

Acho ótimo, pois havia muitas coisas maravilhosas na produção original, mas sempre senti que poderiam ser mais exploradas. Então, é isso que estamos tendo a oportunidade de fazer, além de ser uma ótima homenagem.

Patrick Gibson e Christina Slater em 'Dexter: Pecado Original' Imagem: Patrick Wymore/Paramount+ with Showtime

Na série derivada, Patrick Gibson teve a difícil tarefa de viver Dexter Morgan na sua juventude, personagem marcado pela atuação de Michael C. Hall, que aqui retorna como produtor e narrador. Para conseguir incorporar o protagonista e entregar ao público um trabalho à altura da série original, Gibson procurou os conselhos de Hall.

Ouvi o máximo que pude de Michael [C. Hall], além de assistir a seu trabalho. Ele levou muito de si para o personagem, e ao interpretá-lo, percebi que faz parte do próprio Dexter ter essa entrega completa do ator. Patrick Gibson, em entrevista a Splash

Como artista, foi preciso criar o que Gibson chamou de "habilidade" para viver um personagem isento de sentimentos humanos. "Como atores, temos que ser empáticos, e nós somos preparados e treinados para sentir tudo intensamente no momento. Mas, é preciso lembrar que Dexter não sente as coisas da mesma forma que as outras pessoas, e não se importa, por exemplo, se está decepcionado a própria irmã. É difícil desligar essa reação. Principalmente quando, o único momento no qual Dexter realmente não está anestesiado, é quando mata alguém."