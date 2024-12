Richthofen e mais: Prime Video anuncia séries sobre crimes reais na CCXP

Na noite de sábado (7), o Prime Video anunciou algumas de suas próximas novidades em um painel na CCXP 2024.

'A Mulher da Casa Abandonada'

O painel do Prime Video começou com Chico Felitti subindo ao palco para anunciar a série documental baseada no podcast "A Mulher da Casa Abandonada". "Nunca imaginei que ficaria tão grande. Quando eu fiz era uma reportagem muito pessoal, como outras centenas que fiz em vinte anos", disse Chico durante o painel.

Apresentado e criado pelo jornalista, o podcast brasileiro contou a história de Margarida Bonetti, uma mulher que ficou conhecida por viver isolada em uma mansão em Higienópolis, um dos bairros mais ricos de São Paulo. Com a investigação, Felitti descobriu que Margarida escondia uma acusação de crime hediondo nos Estados Unidos.