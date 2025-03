Nick Dragotta e Frank Martin, de 'Absolute Batman', são confirmados na CCXP

Os dois estarão presentes nos quatro dias do evento, com participação no Artists' Valley, área que reúne mais de 400 artistas do Brasil e do exterior. A programação detalhada de ambos os convidados ainda será divulgada.

Nick Dragotta estará na CCXP25 Imagem: Divulgação

Quem são os artistas

Nick Dragotta iniciou sua carreira em projetos da Marvel Comics, passando por títulos como X-Men, Spider-Man e Fantastic Four.

Seu trabalho ganhou maior projeção com a série FF, escrita por Jonathan Hickman, com quem formaria uma parceria duradoura. Juntos, criaram "East of West", série de ficção científica com elementos de faroeste que se tornou referência no mercado de quadrinhos independentes e recebeu indicações ao Eisner Awards.

Além de ilustrador, Dragotta também assina a co-criação da obra. Em 2022, lançou Ghost Cage, em parceria com Caleb Goellner, e atualmente desenha "Absolute Batman", escrita por Scott Snyder, publicada pela DC Comics, que é um dos grandes sucessos de vendas e de crítica dos últimos anos, que em breve chegará ao Brasil.