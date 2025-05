O Manchester City ressurge no fim da temporada

Para quem almejava o pentacampeonato seguido na Premier League e a segunda Champions, o City ficou mal na foto da temporada 2024/205.

Ficou distante de disputar o título inglês com Liverpool e Arsenal, fez má campanha na Liga dos Campeões e acabou eliminado, na repescagem, pelo Real Madrid.

OK. Perder para os merengues não desmerece ninguém e o time de Pep Guardiola deu azar danado ao passar o ano sem Rodri, com De Bruyne vira e mexe fora de ação e com Haaland baleado.