Cara de Fofa: criadora de Dênis, o Pênis, empodera mulheres com arte 18+

Não se deixe enganar pelo rostinho angelical de Débora Pimentel, 32. Sob apelido de Cara de Fofa, a ilustradora é responsável por uma série de arte visual voltada ao público 18+, protagonizada principalmente por personagens femininas.

Eu queria botar a mulher como protagonista dos seus desejos, não ela somente como alguém a ser desejada.

Débora Pimentel, em entrevista a Splash

A artista faz bastante sucesso com suas imagens divertidas e frases picantes, vendidas em forma de adesivos, chaveiros e bottons e também compartilhadas em seu Instagram, que conta com mais de 62 mil seguidores. Um exemplo: o desenho com traços delicados e simpáticos e a frase "sentada na sua rola eu me sinto em casa". Ou então: "safadas que gostam de ler", com uma jovem sentada lendo um livro.