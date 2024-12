'Brasileiros são mais corporais': atores de 'Sua Culpa' sobre afeto dos fãs

Eva Ruiz interpreta Jenna, melhor amiga de Noah e, nas idas e vinda dos roteiros, elas às vezes acabam se afastando e depois se reconciliando. Quem completa o trio de atores que veio ao Brasil é Victor Varona, que tem um papel importante: Lion, grande amigo de Nick e o único pobretão da turma. Quando ele entra em apuros por causa do irmão traficante, Noah e Nick vão ajudá-lo e também ficam encrencados.

Elenco do filme 'Sua Culpa' na CCXP Imagem: Leo Franco/AgNews

No primeiro filme, o foco foi a luta do casal para ficar junto mesmo com todas as artimanhas familiares contra eles. Neste segundo filme, Noah vai para faculdade e Nick muda de emprego. E novos interesses românticos aparecem de ambos os lados para tumultuar a vida dos protagonistas.

Nicole Wallace acredita que os romances da autora argentina têm muitos elementos diferentes, o que talvez seja a razão de tanto sucesso. "Normalmente, não há uma mistura tão grande de gêneros na mesma história. Tem coisas para atrair quem gosta de romance, de ação, de comédia...", comenta a atriz em conversa com Splash.

Acho que também há o retorno de uma tendência dos romances dos anos 1990, com personagens femininas principais que são empoderadas. No caso de Noah, não é o dinheiro. Ela tem muita atitude. Acho que há uma nova geração de meninas que se sentem bem representadas por Noah, Jenna e outras personagens do filme. Nicole Wallace

Os atores acreditam que o número de seguidores da franquia está aumentando muito. "A gente vê isso aqui no Brasil, na Espanha, viajamos também para o México. E eu acredito que a terceira história, a que eu mais gosto, vai tornar isso maior ainda", diz Nicole, antecipando a produção do filme "Nossa Culpa", a partir do livro que fecha a trilogia do romance entre Noah e Nick.