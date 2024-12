Produtores de 'Senna' enfrentaram 'dois grandes desafios' na série; entenda

Os irmãos Fabiano e Caio Gullane são os produtores de um dos maiores sucessos do ano, a série "Senna", disponível na Netflix e que acompanha a vida de Ayrton Senna, o piloto brasileiro mais famoso do mundo. Caio contou para Splash ter enfrentado duas grandes dificuldades durante o desenvolvimento da produção estrelada por Gabriel Leone.

Encontrar a história certa foi uma delas. "Ayrton Senna é muito maior do que a série de ficção que a gente fez. Ele teve a vida pessoal dele, com todas as particularidades. A nossa ideia sempre foi contar um pouco do que as pessoas não conhecem do piloto, um pouco do lado humano dele. Mesmo assim, era preciso fazer escolhas e fazer um recorte."

Gullane diz acreditar que, para falar sobre todos os aspectos da vida de Senna, seria preciso produzir uma novela que durasse cerca de nove meses. "A dificuldade foi encontrar o roteiro que fizesse o corte certo."