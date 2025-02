Um novo legado? Patrick Dempsey explica por que aceitou fazer 'Dexter'

Em "Dexter: Pecado Original", Dexter Morgan voltou para mais um spin-off, dessa vez uma prequela. A série original, de 2013, já havia originado uma primeira sequência, "Dexter: New Blood", de 2021, que acompanhou os passos do assassino em série focado em matar criminosos após o fim da primeira obra.

A história é ambientada em Miami (como não poderia deixar de ser), em 1991, quando a sede de sangue do protagonista não pode mais ser ignorada. Acompanhamos o jovem Dexter Morgan, interpretado por Patrick Gibson ("The OA"), aprendendo a canalizar a sua "escuridão interna" com a orientação de seu pai, Harry, vivido por Christian Slater ("Mr. Robot" e "Entrevista com Vampiro").

Já Dempsey assume o papel de Aaron Spencer, o capitão do departamento de homicídios da polícia de Miami. "Acho que 'Dexter: Pecado Original' faz um ótimo trabalho ao juntar a série que terminou com a história que apresentamos agora."

O ator Patrick Dempsey Imagem: Reuters

Outro grande nome do elenco é Sarah Michelle Gellar, conhecida por "Buffy" e o live-action de "Scooby-Doo". Na série, ela interpreta Tanya Martin, chefe de Dexter Morgan.