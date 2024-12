Anya Taylor-Joy prova que é uma grande estrela e se joga nos braços dos fãs

O painel da AppleTV+ prosseguiu em sua segunda parte, trazendo o elenco e o roteirista da série "Ruptura", que chega a sua segunda temporada. Foram exibidos os primeiros cinco minutos do episódio que abre o segundo ano, cenas que tiveram estreia mundial diante do público paulistano.

Adam Scott da série 'Ruptura' na CCXP 2024 Imagem: Leo Franco/AgNews

Enquanto isso, o casal de "Entre Montanhas" foi ao palco Omelete, e ali a atriz mostrou alguma descontração maior. Depois uma conversa breve, também sem nada de interessante, Anya Taylor-Joy se jogou na galera. Desceu do pequeno palco e durante alguns minutos, beijou e abraçou fãs, posou para selfies e não se importou com as mãos que insistiam em tocar seus ombros nus. Sua aparição deixou as ruas em volta do palco Omelete intransitáveis.

"Entre Montanhas" estreia na AppleTV+ em 14 de fevereiro. Já a segunda temporada de "Ruptura" começa no dia 17 de janeiro, com novos episódios a cada sexta-feira.