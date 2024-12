Com as mãos, os pés ou a boca: ONG adapta controles de games para PCDs

Os eventos de games são a oportunidade perfeita para curtir títulos inéditos, antes do lançamento, ou apenas se encontrar com outros fãs. Infelizmente, a experiência das pessoas com deficiência nem sempre é a ideal, especialmente daquelas com dificuldade de usar um controle convencional ou teclado e mouse para jogar. É para esses casos que existe a AbleGamers.

"A AbleGamers é uma ONG que tem como missão combater o isolamento social das pessoas com deficiência através dos jogos em geral", explicou Felipe Negrão, coordenador de operações, em papo com Splash durante a CCXP 24, onde a organização atuava nos estandes da Xbox e Nintendo, com controles especiais para pessoas com deficiência.

"Basicamente, o trabalho que a gente faz no Brasil é doar controles para a pessoa com deficiência", explicou. "A pessoa com deficiência tem uma plataforma para jogar, seja ela qual for, aí ela vem e conversa com a gente, e nós trabalhamos em um sentido de customização, vendo o que ela quer jogar e como ela pode jogar, dependendo da condição dela. Aí encontramos a solução, seja com controles ou ferramentas que ela vai usar, e doamos. Nós recebemos e vivemos totalmente de doações."