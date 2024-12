CBOLÃO: campeonato nada convencional de LoL arrecada R$ 110 mil a hospital

Sempre tentamos nos juntar a organizações e ONGs sérias, que salvam vidas e têm a mesma ideia que a gente, e é mágico ver a comunidade vindo junto. Todo CBOLÃO é batendo recorde, arrecadando mais, e depois gravamos um vídeo com a galera que foi beneficiada por isso. Já ajudamos a causa de pets também, em 2023.

Os beneficiados, claro, se mostram muito gratos ao esforço do streamer e da comunidade do game. É o caso de Guilherme Alvarez, 37, que assistiu ao campeonato na CCXP e tem ligação direta com a causa do evento. "Eu fui paciente e, hoje, faço acompanhamento no Hospital do Amor, em Barretos, desde os meus 16 anos. Já se passaram mais de 20 anos. Isso que eles fazem aqui é muito maior do que só um jogo", afirmou. "O pessoal vibra com os jogadores e acompanha, mas cada doação é muito importante. O CBOLÃO é doação para a vida, eles estão ajudando milhares de pessoas."

Aos 16 anos, o rapaz passou por uma delicada cirurgia para remover um tumor na coluna cervical, em um procedimento de alto risco que lhe deixou sequelas. Por conta disso, é eternamente grato ao Hospital do Amor e, por ser jogador de "League of Legends" desde 2011, valoriza o enorme apoio que o campeonato dá à causa. "Hoje, estou bem e faço acompanhamento por lá há 20 anos, sou muito grato e abençoado de poder ter feito algo tão grave e estar bem, e isso só foi possível porque as pessoas ajudam e doam", falou.

Caridade e entretenimento

O CBOLÃO também é altamente divertido de assistir, mesmo para quem sequer entende muito de "League of Legends" e da cena competitiva. Diferente de outros campeonatos, aqui as regras criam partidas mais descontraídas, que comportam tanto jogadores profissionais quanto fãs empenhados. Há times, por exemplo, que precisam se comprometer com apenas um personagem por jogador, em vez de alternar a cada partida, como é a norma.