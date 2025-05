A melhor escolha para a seleção brasileira

A novela Carlo Ancelotti, ao que tudo indica, não encontrou ainda seu desfecho. A CBF estaria dando sua última cartada, agora diretamente, sem intermediários, na esperança de conseguir a liberação do técnico italiano do Real Madrid. Fala-se até em esperar o clássico contra o Barcelona e a definição do campeonato espanhol, para ver no que dá a relação entre Carleto e Florentino Perez.

Jorge Jesus, reporta a imprensa saudita, foi demitido do Al-Hilal, após eliminação na semifinal da Champions asiática. Este nunca deixou dúvidas do quanto quer o cargo, ainda que supostamente magoado com o foco primordial no outro colega. Sinceramente, se estiver de fato livre no mercado, duvido que negue um convite para assumir a seleção, mesmo que como segunda opção.

Abel Ferreira segue muito bem empregado pelo Palmeiras, comandado por Leila Pereira, eleitora de Ednaldo Rodrigues. Um representante da CBF teria tentado sondar detalhes da situação contratual do português, mas o assunto parece não haver avançado, conforme reportei no dia 30.