IA, fusões e fake news: 5 tendências para mídia e entretenimento em 2025

A Paramount Global, grupo dono da Paramount Pictures e da emissora de TV CBS, está em processo de união com a Lionsgate, assunto já abordado nesta coluna. O negócio depende de questões legais e pode enfrentar a resistência do novo governo de Donald Trump por conta de diferenças do político com a CBS News.

Fora casos pontuais como esse, o "velho novo" presidente é considerado mais permissivo a fusões e aquisições do que o governo Joe Biden, o que pode acelerar esse tipo de movimentação nos próximos quatro anos. A Warner Bros. Discovery, criada pela fusão entre WarnerMedia e Discovery, já estaria explorando possíveis novas parcerias.

Enquanto isso, na TV por assinatura, o grupo Comcast afirmou que, ainda neste ano, irá separar a sua divisão de canais pagos (incluindo MSNBC, CNBC e E!) em uma nova companhia. É possível que a nova empresa percorra o mercado para adquirir emissoras de outros grupos.

Em seu primeiro mandato, Trump não impôs muitas barreiras ao movimento de fusões e aquisições das empresas nos EUA Imagem: Aaron Chown/AFP

No streaming, The Walt Disney Company anunciou logo nos primeiros dias de 2025 que unirá o Hulu + Live TV e o Fubo, assumindo 70% da empresa resultante. Ambas operam no mesmo modelo de negócio, conhecido como vMVPD (distribuidor virtual de programação de vídeo multicanal, na tradução). Trata-se de uma espécie de "TV pela internet", com centenas de canais lineares transmitidos "ao vivo". O acordo não afeta a oferta SVOD (sob demanda e por assinatura) do Hulu, que funciona de maneira similar ao que conhecíamos como Star+ até recentemente no Brasil.

Um dos primeiros reflexos da fusão foi a desistência da Fubo no processo contra o Venu, uma proposta de plataforma de streaming de esportes idealizada pela joint-venture entre Disney, Warner e Fox. Resta saber se, com isso, o projeto finalmente verá a luz do dia.