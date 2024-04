Centenárias, Warner e Paramount buscam fusão e 'desmonte' para sobreviverem

Isso sem falar nos icônicos estúdios em Hollywood, ocupando 62 acres (ou 250 mil metros quadrados) em um dos espaços mais valorizados e charmosos do mundo.

Por esse motivo, o mantra do mercado tem sido "fatiar para sobreviver". O fundo de capital privado (private equity, em inglês) Apollo Global teria, de acordo com The Wall Street Journal, oferecido US$ 11 bilhões para comprar apenas as divisões de cinema e TV da Paramount, incluindo o seu enorme catálogo. A transação dividiria o conglomerado em duas partes, deixando os streamings de fora. Não está claro se a proposta incluiria os canais de TV, mas é provável que não.

Com a primeira recusa dos controladores, o fundo aumentou a proposta para US$ 26 bilhões pelo grupo todo, mas o negócio não foi selado mais uma vez. Agora, de acordo com The New York Times, a Apollo está buscando o apoio da Sony, que já tem a Columbia Pictures, para fazer a aquisição em conjunto.

Shari Redstone, presidente da National Amusements, tem outros planos. A executiva abriu negociações para vender a Paramount Global para a Skydance Media, fundada por David Ellison, com quem já tinha um acordo para o lançamento de filmes — incluindo aí a própria franquia "Missão: Impossível". A estratégia, no entanto, pode envolver um "jeitinho": como Redstone não tem a maior parte das ações do grupo de mídia, a transação incluiria a venda da acionista controladora, justamente a National Amusements.

O posicionamento está deixando os outros acionistas irritados. Fontes ouvidas pela Reuters dão conta que eles podem processar Redstone caso ela venda o controle acionário.

A vez da Warner

Em dezembro, os CEOs de Paramount Global e Warner Bros. Discovery (WBD) — Bob Bakish e David Zaslav — teriam discutido a possibilidade de união entre as duas companhias, de acordo com o site de notícias Axios. Esse acordo, no entanto, esfriou pouco depois.