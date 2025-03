Com Trump, empresas de mídia perdem R$ 5,65 trilhões em valor de mercado

Independentemente dos motivos, as tarifas mais altas, aliadas a cortes no apoio fiscal e ao receio de uma reaceleração inflacionária, provocaram movimentações no mercado de ações. Os investidores dos EUA e do resto do mundo estão preocupados com o impacto da política nos conglomerados de mídia e tecnologia do país.

O recente levantamento de Evan Shapiro, ex-vice-presidente executivo da NBCUniversal e analista do setor que se intitula "cartógrafo do universo da mídia", compreende o período entre 3 de fevereiro e 16 de março — ou seja, após a "chacoalhada" causada pelo lançamento do DeepSeek, no final de janeiro.

Nesse ínterim, afirma o especialista, a guerra de impostos fez com que empresas como Netflix (-6%), Disney (-13%), Televisa (-10%) e Roku (-14%) perdessem valor na bolsa de valores, com uma queda de suas ações.

Grandes da tecnologia e redes sociais, como Alphabet (do Google, com 18% de perda), Meta (-13%) e Apple (-6%) também foram impactadas — exatamente aquelas dos CEOs na posse. Já o X, ex-Twitter, teve o capital fechado por Elon Musk, por isso não há números públicos. Considerando apenas as chamadas "big techs", as perdas foram de US$ 1,2 trilhão (R$ 6,8 trilhões).

A "cartografia" da mídia global, por Evan Shapiro. Cada esfera representa o tamanho de mercado dos conglomerados Imagem: Evan Shapiro

Do outro lado da moeda, alguns conglomerados ficaram valorizados — reduzindo parcialmente as perdas gerais. Entre elas, as chinesas Alibaba (com valorização de 43%), Tencent (29%) e TCL (12%) e as japonesas Bandai (36%) e Nintendo (6%). Destoando, houve valorização das operadoras norte-americanas AT&T (10%), Verizon (9%) e a T-Mobile (que atua nos EUA e tem ações na bolsa local, mas é controlada por uma companhia alemã, com 7% de alta). Também sorriem o pessoal de Paramount (9%) e Lionsgate (20%), impulsionados por resultados trimestrais positivos.