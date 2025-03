YouTube enfrenta pirataria, desafia Netflix e vira vitrine de filmes grátis

Ainda assim, o movimento começou timidamente. Distribuidores inicialmente viram o serviço gratuito como um instrumento de marketing, onde poderiam disponibilizar trailers e outros conteúdos promocionais, ou ainda trechos dos filmes e séries. Enquanto isso, do outro lado da moeda, os creators estabeleceram um verdadeiro império de influência digital a partir do YouTube, rentabilizando com as ferramentas oficiais de monetização do site e com "merchans" em seus vídeos.

O impacto da nova TV no YouTube

A peça final do quebra-cabeças surgiu nos últimos anos. Trata-se da TV conectada. Com ela, o YouTube (junto com outros streamings) passou a ser acessado na tela principal da casa, com lugar de maior destaque na vida das pessoas, e com uma comodidade que estimula o consumo de conteúdos chamados "formato longo" —como séries e filmes.

A TV conectada trouxe os apps dos streamings para o centro da sala Imagem: Renan Martins Frade

"A audiência cresce exponencialmente", diz um empolgado Fabio Lima. Segundo dados de pesquisa da Comscore, o YouTube tem mais de 120 milhões de usuários mensais no Brasil. Considerando apenas televisores com conexão à internet, o Google informa que são 75 milhões de pessoas. Já de acordo com a Kantar Ibope, considerando todas as TVs (conectadas ou não), a plataforma tem um share de 12,7% —muito à frente da Netflix, com 4,3%. Ainda assim, para comparação, TV aberta reina absoluta, com 69,5%.

Foi nesse momento que os distribuidores independentes perceberam que poderiam aproveitar o serviço do Google para explorar aquilo que já tinha em seu catálogo.