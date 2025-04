Futebol ao vivo faz streaming quadruplicar base de assinantes no Brasil

A mais nova corrida das plataformas de streaming envolve conteúdo ao vivo —principalmente de esportes. "O público ama isso", disse Ted Sarandos, coCEO da Netflix, na mais recente conferência com investidores, realizada na última semana. Ok, justo. A paixão pelo futebolzinho de domingo não é novidade. A questão é: o quanto isso realmente tem impacto positivo no crescimento e na retenção de assinantes para esses serviços de vídeo?

Números mais específicos ainda são raros, com as grandes empresas escolhendo a dedo quais divulgar. No entanto, a plataforma Zapping abriu com exclusividade a esta coluna de Splash alguns dos resultados que obteve no Brasil, com a transmissão do Campeonato Paulista de Futebol. E os dados mostram, sim, o impacto positivo das atrações esportivas.

Segundo a companhia, a base de assinaturas no nosso país cresceu em 320% com o futebol. Ou seja, mais do que quadruplicou em poucos meses. Ainda que seja um serviço pequeno comparado a gigantes como Netflix e Amazon Prime Video, houve um impacto substancial —um salto na casa dos milhares, de acordo com a apuração da coluna.