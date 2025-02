A guerra do streaming ganha outro campo de batalha no Brasil: o rádio

Por anos, a imprensa e a indústria do entretenimento analisaram a tão debatida guerra do streaming —e, no fim, a Netflix saiu vitoriosa. Mas essa foi apenas uma das batalhas. Outras frentes de disputa continuam abertas, inclusive fora do universo do vídeo. Uma delas envolve as tradicionais rádios brasileiras, que agora precisam se reinventar para enfrentar a concorrência das plataformas de áudio e outros concorrentes que nasceram na internet.

Contudo, essa é uma luta diferente. "A nossa guerra é sobre usabilidade, sobre a aderência da tecnologia", conta Marcelo Camargo, diretor de marketing da Mix FM, uma tradicional rede com foco no público jovem e que está presente em 700 cidades em 20 estados. "Mas não é uma guerra contra a plataforma em si e, sim, sobre a adoção. É uma guerra mais psicológica do que uma rivalidade direta por anunciantes ou audiência."