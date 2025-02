'Ainda Estou Aqui': grupo propõe reforma em seleção brasileira para o Oscar

"Ainda Estou Aqui" comprova essa visão. No Brasil, o longa já conta com a quinta maior bilheteria para um filme nacional na história — isso sem falar no verdadeiro fenômeno cultural que virou. Nos EUA, a produção arrecadou US$ 4,2 milhões (cerca de R$ 24 milhões) e, no momento, é a 27ª maior bilheteria do ano.

"Falta uma ponte entre problemas do mercado com as questões da indústria nacional. A Academia Brasileira poderia ser essa intermediária, mas não faz isso quando não ocupa espaço em festivais, não se coloca de forma pró-ativa junto ao diálogo. Espero que 'Ainda Estou Aqui' faça essas mudanças", reflete Dalenogare.

O debate sobre o cinema brasileiro precisa avançar para que não se passem mais 26 anos até um novo retorno ao Oscar. Só assim vamos poder dizer a Hollywood nos próximos anos, com força e orgulho: "ainda estamos aqui".

