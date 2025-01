Decepções de 2024: o que deu errado no ano da indústria do entretenimento

Na prática, foram poucas as ofertas concretas, com Shari optando pela proposta feita pela Skydance Media, de David Ellison —também um herdeiro, mas de Larry Ellison, cofundador da big tech Oracle. O acordo, oficializado em julho, representa um investimento de cerca de US$ 8 bilhões (R$ 48 bilhões). Juntos, os dois estúdios terão um valor estimado em US$ 28 bilhões (R$ 170 bilhões).

O famoso Bronson Gate, dos estúdios da Paramount em Hollywood, com a decoração de Natal Imagem: Jman's Skittles / Flickr

Em meio a esse processo, o CEO da Paramount, Bob Bakish, acabou demitido. Foi substituído por um triunvirato, formado pelos presidentes das três divisões internas da companhia. Juntos, eles começaram uma gestão interina, focada em deixar tudo em ordem para os novos donos.

Acontece que, nos últimos meses, a fusão se tornou motivo de disputas no FCC, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos. Alguns acionistas acreditam que Redstone receberá mais que eles. Tem até o Sindicato dos Caminhoneiros, que se opôs ao plano de Skydance para cortar US$ 2 bilhões (R$ 12,3 bi) em custos —incluindo aí muitos empregos.

Tudo isso está adiando a aprovação da transação pelo órgão, que pode acabar ficando para o novo governo Trump —que começa em 20 de janeiro. E isso pode ser uma verdadeira bomba.

O presidente eleito está processando o canal CBS News, que faz parte da Paramount, em US$ 10 bilhões (R$ 61,8 bi) por "doutrina enganosa" na entrevista que Kamala Harris, então adversária nas eleições, deu ao programa 60 Minutes. De acordo com The New York Post, executivos do estúdio estão com medo de que isso interfira na decisão do FCC na próxima legislatura.