Mídia derrete R$ 20 tri com tarifaço de Trump, mas trégua salva mercado

Foi como apagar, em três meses, toda a riqueza produzida pelo Reino Unido em um ano. Esse chegou a ser o tombo no valor de mercado das maiores empresas globais de mídia e entretenimento, entre o começo deste ano e o último domingo, 6 de abril —período em que o governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, deflagrou a guerra comercial.

Segundo levantamento realizado pelo especialista Evan Shapiro, as 125 maiores companhias do setor —incluindo aí fornecedores de tecnologia, como a Nvidia— chegaram a ficar no negativo em US$ 2,3 trilhão (R$ 13,4 trilhões, na cotação do momento do fechamento deste texto), no acumulado entre meados de março e a primeira semana de abril —período no qual os Estados Unidos anunciaram pesadas taxações nas importações. A queda alcançou 11%.

O valor se somou aos US$ 1,1 trilhão (R$ 6,4 trilhões) que haviam sido perdidos de acordo com a apuração anterior de Shapiro, quando a guerra comercial já havia começado. Dessa forma, chegou a US$ 3,4 trilhões derretidos, ou R$ 19,8 trilhões. O montante é equivalente ao PIB (Produto Interno Bruto) do Reino Unido, que é a sexta maior economia do mundo.